TBMM Başkanı Şentop: "(Memur-Sen ile) Kamu çalışanlarının hak ve menfaatlerini korumayı hdefleyen sendikacılık anlayışı ikame edilmiştir"
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TBMM Başkanı Şentop: "(Memur-Sen ile) Kamu çalışanlarının hak ve menfaatlerini korumayı hdefleyen sendikacılık anlayışı ikame edilmiştir"

Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Çalışma Hayatında Yeni Zihniyet İhtiyacı ve Pratik Uygulama Zemini Olarak Kamu Görevlileri Sendikacılığı Temalı Uluslararası Kongresi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürşüye gelişi ve konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çalışma Hayatında Yeni Zihniyet İhtiyacı ve Pratik Uygulama...

Çalışma Hayatında Yeni Zihniyet İhtiyacı ve Pratik Uygulama Zemini Olarak Kamu Görevlileri Sendikacılığı Temalı Uluslararası Kongresi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürşüye gelişi ve konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çalışma Hayatında Yeni Zihniyet İhtiyacı ve Pratik Uygulama Zemini Olarak Kamu Görevlileri Sendikacılığı Temalı Uluslararası Kongresi'ne katıldı.

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TBMM Başkanı Şentop: '(Memur-Sen ile) Kamu çalışanlarının hak ve menfaatlerini korumayı hdefleyen sendikacılık anlayışı ikame edilmiştir'
TBMM Başkanı Şentop: '(Memur-Sen ile) Kamu çalışanlarının hak ve menfaatlerini korumayı hdefleyen sendikacılık anlayışı ikame edilmiştir'
TBMM Başkanı Şentop: '(Memur-Sen ile) Kamu çalışanlarının hak ve menfaatlerini korumayı hdefleyen sendikacılık anlayışı ikame edilmiştir'
TBMM Başkanı Şentop: '(Memur-Sen ile) Kamu çalışanlarının hak ve menfaatlerini korumayı hdefleyen sendikacılık anlayışı ikame edilmiştir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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