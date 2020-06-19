TBMM Başkanı Şentop memleketi Tekirdağ'a geldi
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TBMM Başkanı Şentop memleketi Tekirdağ'a geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlığına yeniden aday gösterileceğinin açıklanmasının ardından memleketi Tekirdağ'da çok sayıda hemşehrisi tarafından karşılandı.

TBMM Başkanı Şentop memleketi Tekirdağ'a geldi
19.06.2020 21:19 | Son Güncelleme: 19.06.2020 22:06

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlığına yeniden aday gösterileceğinin açıklanmasının ardından memleketi Tekirdağ'da çok sayıda hemşehrisi tarafından karşılandı.

Çorlu Atatürk Havalimanı'na gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop burada mehter takımının çaldığı marşlar ve çiçekler eşliğinde protokol üyelerince karşılandı. Ardından havaalanı önünde kendisini bekleyen kalabalığa seslenen TBMM Başkanı Şentop TBMM Başkanlığına adaylığı konusunda, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştük. O da tensiplerini, takdirlerini devam yönünde ifade ettiler" dedi.

"Bugün AK Parti Grup Başkan Vekili ve Grup Başkanı arkadaşlarımız kendi aralarındaki istişarelerinde, ikinci dönem için Meclis Başkanlığına adaylığımı desteklediklerini ifade ettiler" diyen Şentop, daha önce de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştüğünü anımsatarak, "Kendisiyle görüştük. Önümüzdeki dönem için destekleyeceklerini ifade ettiler. Huzurlarınızda kendisine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onun öncesinde de Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştük. O da tensiplerini, takdirlerini devam yönünde ifade ettiler. Huzurlarınızda şahsım ve bütün Tekirdağ adına Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Resmi sürecin henüz başlamadığını da belirten Şentop, "Meclis Genel Kurulu'nda seçim yapılacak. Akabinde, muhtemelen 7 Temmuz günü sonuç belli olacak. Şimdiden dualarınızı, desteklerinizi, her zaman ifade ettiniz, tekrar devamını Cenab-ı Hak'tan istiyorum. Sizlerden rica ediyorum. Allah mahcup etmesin. Bu sadece benim şahsıma tevdi edilen bir görev değil, bu Tekirdağımıza yönelik bir ilginin, alakanın göstergesidir. Bunu böyle kabul ediyorum. İnşallah bize güvenenleri, itimat edenleri, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere bütün arkadaşlarımızı mahcup etmemek için sizlerin dualarını, Cenab-ı Hakk'ın yardımlarını niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.

Alanda kendisini karşılayanların fotoğraf çekilme isteklerini de geri çevirmeyen TBMM Başkanı Mustafa Şentop daha sonra Çorlu Atatürk Havaalanı'ndan ayrıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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