Tbmm başkanı şentop, meksiko'daki atatürk anıtına çelenk bıraktı
TBMM Başkanı Şentop, Meksiko'daki Atatürk anıtına çelenk bıraktıMeksika, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki TBMM heyeti, başkent Meksiko'daki Atatürk anıtına çelenk bıraktı.
07.11.2019 00:12 | Son Güncelleme: 07.11.2019 00:13
TBMM Başkanı Şentop, Meksiko'daki Atatürk anıtına çelenk bıraktı
Meksika, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki TBMM heyeti, başkent Meksiko'daki Atatürk anıtına çelenk bıraktı.
Kaynak: DHA
VİDEO: Tbmm başkanı şentop, meksiko'daki atatürk anıtına çelenk bıraktı