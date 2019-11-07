Tbmm başkanı şentop, meksiko'daki atatürk anıtına çelenk bıraktı

Tbmm başkanı şentop, meksiko'daki atatürk anıtına çelenk bıraktı

TBMM Başkanı Şentop, Meksiko'daki Atatürk anıtına çelenk bıraktıMeksika, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki TBMM heyeti, başkent Meksiko'daki Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

07.11.2019 00:12 | Son Güncelleme: 07.11.2019 00:13
Tbmm başkanı şentop, meksiko'daki atatürk anıtına çelenk bıraktı

TBMM Başkanı Şentop, Meksiko'daki Atatürk anıtına çelenk bıraktı

Meksika, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki TBMM heyeti, başkent Meksiko'daki Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Kaynak: DHA

VİDEO: Tbmm başkanı şentop, meksiko'daki atatürk anıtına çelenk bıraktı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et