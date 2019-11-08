TBMM Başkanı Şentop Meksika'dan ayrıldı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "ANA" uçağıyla Meksika'nın başkenti Meksiko'dan ayrıldı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "ANA" uçağıyla Meksika'nın başkenti Meksiko'dan ayrıldı.
Şentop, MIKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısı için gittiği Meksiko'daki temaslarını tamamladı.
Meclis Başkanı Şentop'u taşıyan uçak, TSİ 22.40'da Benito Juarez Uluslararası Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket etti.
Şentop ve beraberindeki TBMM heyetini, Türkiye'nin Meksiko Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez uğurladı.