TBMM Başkanı Şentop, Meksika'da - Atatürk anıtı ziyareti

TBMM Başkanı Şentop, Meksika'da - Atatürk anıtı ziyareti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindekilerin Meksika Atatürk anıtını ziyareti - Anıta çelenk konulması Hatıra fotoğrafı çektirilmesi MEKSİKO - "Sosyal İçermenin Geliştirilmesinde Parlamentoların Rolü" başlıklı MIKTA Parlamento Başkanları 5.

06.11.2019 22:58 | Son Güncelleme: 06.11.2019 23:00
TBMM Başkanı Şentop, Meksika'da - Atatürk anıtı ziyareti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindekilerin Meksika Atatürk anıtını ziyareti

- Anıta çelenk konulması

Hatıra fotoğrafı çektirilmesi MEKSİKO - "Sosyal İçermenin Geliştirilmesinde Parlamentoların Rolü" başlıklı MIKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısı'na katılmak üzere Meksika'ya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk anıtını ziyaret etti.

Kaynak: AA

VİDEO: TBMM Başkanı Şentop, Meksika'da - Atatürk anıtı ziyareti
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