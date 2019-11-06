TBMM Başkanı Şentop, Meksika'da - Atatürk anıtı ziyareti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindekilerin Meksika Atatürk anıtını ziyareti - Anıta çelenk konulması Hatıra fotoğrafı çektirilmesi MEKSİKO - "Sosyal İçermenin Geliştirilmesinde Parlamentoların Rolü" başlıklı MIKTA Parlamento Başkanları 5.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindekilerin Meksika Atatürk anıtını ziyareti
- Anıta çelenk konulması
Hatıra fotoğrafı çektirilmesi MEKSİKO - "Sosyal İçermenin Geliştirilmesinde Parlamentoların Rolü" başlıklı MIKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısı'na katılmak üzere Meksika'ya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk anıtını ziyaret etti.
VİDEO: TBMM Başkanı Şentop, Meksika'da - Atatürk anıtı ziyareti