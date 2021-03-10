TBMM Başkanı Şentop: "Mehmet Akif, milletimizin daima kalbindedir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TBMM Başkanı Şentop: "Mehmet Akif, milletimizin daima kalbindedir"

10.03.2021 19:50 | Son Güncelleme: 10.03.2021 20:00

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un salona gelişi Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması TBMM Başkanı Şentop'un kürsüye gelişi TBMM Başkanı Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de düzenlenen "Akif Belgeseli Gösterimi Açılış Programı"nda konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un salona gelişi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

TBMM Başkanı Şentop'un kürsüye gelişi

TBMM Başkanı Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de düzenlenen "Akif Belgeseli Gösterimi Açılış Programı"nda konuştu.

TBMM Başkanı Şentop: 'Mehmet Akif, milletimizin daima kalbindedir'
TBMM Başkanı Şentop: 'Mehmet Akif, milletimizin daima kalbindedir'
TBMM Başkanı Şentop: 'Mehmet Akif, milletimizin daima kalbindedir'
TBMM Başkanı Şentop: 'Mehmet Akif, milletimizin daima kalbindedir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Esra Erol Murat Balcı Bülent Ersoy Hakan Taşıyan
Spor Mesut Özil Mustafa Er Hakan Kutlu Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBMM Başkanı Şentop: "Mehmet Akif, milletimizin daima kalbindedir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 20:01:25. #1.16#
title