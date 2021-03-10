TBMM Başkanı Şentop: "Mehmet Akif, milletimizin daima kalbindedir"
10.03.2021 19:50 | Son Güncelleme: 10.03.2021 20:00
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un salona gelişi Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması TBMM Başkanı Şentop'un kürsüye gelişi TBMM Başkanı Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de düzenlenen "Akif Belgeseli Gösterimi Açılış Programı"nda konuştu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un salona gelişi
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
TBMM Başkanı Şentop'un kürsüye gelişi
TBMM Başkanı Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de düzenlenen "Akif Belgeseli Gösterimi Açılış Programı"nda konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya