TBMM Başkanı Şentop: Meclis'te ziyaretçi girişiyle ilgili sınırlama düşünülebilir
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Mustafa Şentop, Termal, Güncel

TBMM Başkanı Şentop: Meclis'te ziyaretçi girişiyle ilgili sınırlama düşünülebilir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te koronavirüse karşı alınacak tedbirlere ilişkin, "Grup toplantılarının kapatılması değil de belki ziyaretçi girişiyle ilgili sınırlamalar düşünülebilir.

11.03.2020 14:33 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:33
TBMM Başkanı Şentop: Meclis'te ziyaretçi girişiyle ilgili sınırlama düşünülebilir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te koronavirüse karşı alınacak tedbirlere ilişkin, "Grup toplantılarının kapatılması değil de belki ziyaretçi girişiyle ilgili sınırlamalar düşünülebilir. Termal kamera olabilir, ama ziyaretçi girişiyle ilgili sınırlamalar olduğu takdirde belki ona ihtiyaç da kalmayabilir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gazetecilerin Meclis'te koronavirüse karşı alınacak tedbirlere ilişkin sorularını yanıtladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile irtibat halinde olduklarını, bununla ilgili çalışmalar yürüttüklerini açıklayan Şentop, "Sağlık Bakanlığı Meclis'e önlemler konusunda bir ekip gönderecek. Bizim buradaki arkadaşlarımızla görüşecekler, ilave tedbirler almak gerekiyorsa, bunları alacağız" dedi.

'ZİYARETÇİ GİRİŞİ İLE İLGİLİ SINIRLAMA OLABİLİR'Şentop, 'Bu noktada grup toplantılarının vatandaşlara kapatılması veya ziyaretçi giriş yasağı söz konusu olabilir mi?' şeklindeki soru üzerine, "Grup toplantılarının kapatılması değil de belki ziyaretçi girişiyle ilgili sınırlamalar düşünülebilir. Yani bunu tamamen Sağlık Bakanlığımızla görüşmemiz gerekiyor, bunu görüşeceğiz. Daha sonra da partilerimizin grup başkanlarıyla görüşeceğim, ona göre gerekli tedbirleri alacağız" diye konuştu.Şentop, Meclis'e termal kameraların kurulup kurulmayacağına ilişkin ise, "Termal kamera da olabilir, ama o ziyaretçi girişle ilgili sınırlamalar olduğu takdirde belki ona ihtiyaç da kalmayabilir. Henüz karar vermedik" ifadelerini kullandı.'YURT DIŞINDAN GELİŞLER AZALDI''Meclis'e heyetler geliyor, yurt dışından heyetler gidiyor. Bunu geçici durduracak mısınız?' sorusuna ise Şentop, şöyle yanıt verdi: "Yurt dışından gelişler çok büyük ölçüde azaldı, sıfıra yakın. Giden arkadaşlarla ilgili de ben geçen gün görüştüm. Bunu en azından birkaç aylığına, bu ziyaretleri erteleme konusunda görüştük. Sanıyorum, bir iki istisna dışında milletvekillerimizin, komisyonlarımızın yurt dışı ziyaretleri de duracak."Şentop, Meclis'te dezenfekte çalışmasının yapılıp yapılmayacağını ilişkin ise de, "Sağlık Bakanlığımız ile değerlendiriyoruz. Gerekli, ihtiyaç duyulan herhangi bir şey olursa bunları yapacağız ilave olarak" dedi.'TÜRKİYE ÇOK İYİ BİR SÜREÇ YÖNETTİ'Şentop, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan broşürlerde yer alan uyarılara göre hareket edilmesinde fayda olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti: "Türkiye bu konuda çok iyi bir süreç yönetti. Sağlık Bakanımıza bu anlamda teşekkür ediyorum. Dünyada birçok ülkede, zamanında gerekli tedbirler sıkı bir şekilde alınmadığı için çok daha hızlı bir yayılma söz konusu oldu, Avrupa ülkeleri dahil. Türkiye bu konuda çok başarılı bir sonuç aldı. Bundan sonra da, eğer herkes üzerine düşeni bu anlamda yerine getirirse, sağlık görevlilerimizin, hekimlerimizin, Sağlık Bakanlığımızın açıklamaları çerçevesinde dikkatli hareket ederse, inşallah daha kolay bir şekilde atlatırız bu süreci."Şentop ayrıca, 'Özel bir selamlaşma yönteminiz var mı?" sorusuna ise, "Bizim kalbimizin üstüne elimizi koyarak yaptığımız; Cumhurbaşkanımız da bunu yapıyor. Bu eskiden beri milletimizin de selamlaşma yöntemi olarak kullandığı bir yöntem, bunu yapabiliriz" şeklinde yanıt verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şentop'un açıklaması

Haber-Kamera:  Besti KARALAR- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, -


Kaynak: DHA

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