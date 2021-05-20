TBMM Başkanı Şentop, Meclis'te kurulan Filistin Alt Komisyonuna çalışmalarında başarılar diledi
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TBMM Başkanı Şentop, Meclis'te kurulan Filistin Alt Komisyonuna çalışmalarında başarılar diledi

TBMM Başkanı Şentop, Meclis'te kurulan Filistin Alt Komisyonuna çalışmalarında başarılar diledi
Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan "Filistin Alt Komisyonu"na çalışmalarında başarılar diledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan "Filistin Alt Komisyonu"na çalışmalarında başarılar diledi.

Şentop, Twitter'daki paylaşımında, "İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerini bütün yönleriyle araştırmak üzere, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'muzda Filistin Alt Komisyonu kuruldu. Kısa zamanda başarılı çalışmalar diliyorum. ifadesine yer verdi.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun bugünkü toplantısında, "İsrail'in İşgal Altında Tuttuğu Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Abluka Altındaki Gazze'de Yaşayanlar ile Bir Bütün Halinde Filistinlilere Uyguladığı Ayrımcılık Politikaları, İnsan Hakları ve Uluslararası İnsancıl Hukuk İhlallerinin İncelenmesi Alt Komisyonu" kurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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