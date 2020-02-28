TBMM Başkanı Şentop: Meclis'te görüşme salı günü yapılabilir

28.02.2020 19:13 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:13

TBMM Başkanı Şentop, "Biz bölgede gerginliğin tırmanmaması için gerekeni yapıyoruz. Salı günü Meclisimizi daha çok tatmin edecek bir görüşmenin yapılabileceğine dair kanaatim var. Yarın verimli bir sonuç alınamayacağı için Genel Kurul'u toplantıya çağıramayacağımı ifade etmek isterim" dedi.