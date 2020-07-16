TBMM Başkanı Şentop, Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis Başkanlık Divanı üyelerinin gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis Başkanlık Divanı üyelerinin Atatürk'ün kabrine çelenk bırakması Saygı duruşu Toplu fotoğraf çekinilmesi ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Başkanlık Divanı üyeleri...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis Başkanlık Divanı üyelerinin gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis Başkanlık Divanı üyelerinin Atatürk'ün kabrine çelenk bırakması Saygı duruşu Toplu fotoğraf çekinilmesi ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti. Kaynak: AA