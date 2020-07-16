TBMM Başkanı Şentop, Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis Başkanlık Divanı üyelerinin gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis Başkanlık Divanı üyelerinin Atatürk'ün kabrine çelenk bırakması Saygı duruşu Toplu fotoğraf çekinilmesi ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Başkanlık Divanı üyeleri...
16.07.2020 12:30 | Son Güncelleme: 16.07.2020 13:26
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis Başkanlık Divanı üyelerinin gelişi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis Başkanlık Divanı üyelerinin Atatürk'ün kabrine çelenk bırakması
Saygı duruşu
Toplu fotoğraf çekinilmesi ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti.
Kaynak: AA