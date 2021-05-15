TBMM Başkanı Şentop, Maulen Ashimbayev ile görüştü
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TBMM Başkanı Şentop, Maulen Ashimbayev ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Maulen Ashimbayev ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Senato Başkanı Maulen Ashimbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Senato Başkanı Maulen Ashimbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, telefon konuşmasında, pandemi sürecinde salgının, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye ve Kazakistan'ı da etkilediğini söyledi. Şentop görüşmede, "Türkiye- Kazakistan ilişkileri dost olmaktan öte kardeş iki ülke arasındaki ilişkiler. Bu bakımdan Kazakistan'ın bizim milletimizin gönlünde çok müstesna bir yeri vardır. İkili ilişkilerimizin daha geliştirilmesi için her seviyede kararlılık var, devlet başkanları ve parlamento başkanları düzeyinde" dedi. Şentop ayrıca, Kazakistan'ın ürettiği aşının Türkiye'de şişeleneceğini hatırlatarak, "Covid-19'a karşı geliştirdiğiniz yerli aşının nisan ayı sonu itibari ile kullanılmaya başlandığını, bu aşının bir kısmının Türkiye'de şişeleneceğini öğrendim. Bu alandaki başarınızı da tebrik ediyorum" diye konuştu.

'BU ÇOK GÜZEL BİR KARAR'

Kazakistan Senato Başkanı Maulen Ashimbayev de, "Kazakistan kendi aşısını üretti ve onun bir bölümünün Türkiye'de şişelenecek olması için anlaşmıştık. Bu aşı kendi etkisini de gösteriyor. Biz ilerde daha çok üretim yaparak dış ülkelere de satmayı düşünüyoruz. Mart ayında Türkistan şehrinden İstanbul'a uçak seferleri olmaya başladı. Bu iki ülke arasında daha fazla vatandaşın gidip gelmesine imkan sağlayacaktır. Türkiye'nin Türkistan şehrinde başkonsolosluk açma konusunda karar verilmişti. Bu çok güzel bir karar" değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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