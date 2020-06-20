TBMM Başkanı Şentop, Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi Açılış Töreni'nde...
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TBMM Başkanı Şentop, Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi Açılış Töreni'nde...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dünyaya fesat yayanlara, yakıp yıkanlara inat barışı, kardeşliği yaymak için gayret ettiklerini belirtti.

TBMM Başkanı Şentop, Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi Açılış Töreni'nde...
20.06.2020 19:23 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:42

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dünyaya fesat yayanlara, yakıp yıkanlara inat barışı, kardeşliği yaymak için gayret ettiklerini belirtti.

Şentop, Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi'nin Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, üniversitenin mensuplarının çok eski ama en önemli hayalinin farklı yerlerde bulunan binalarının, eğitim mekanlarının birleştirilmesi, tek bir külliye içerisinde toplanması olduğunu belirtti.

Bu hayalin gerçekleştirilmesi yolunda çok büyük adımlar atıldığını dile getiren Şentop, 2 bin 450 dönüm arazi üzerine inşa edilen muhteşem bir ilim merkezinin gerçekleştirileceğini bildirdi.

Şentop, külliye alanının, TBMM külliyesinin 5 katı büyüklükte olduğunu ve inşaat tamamlandığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismiyle müsemma olacağını ifade ederek, böylece üniversitenin fakülte, yüksekokul, enstitü ve araştırma merkezlerinin aynı alanda toplanmış olacağını aktardı.

Bu durumun iki taraflı fayda sağlayacağını vurgulayan Şentop, 90 bini aşkın nüfusu olan bir üniversitenin Maltepe'ye taşınmasının İstanbul'un şehir merkezindeki yoğunluğu nispi olarak hafifleteceğini, aynı şekilde üniversitenin Recep Tayyip Erdoğan Külliyesine taşınmasının da ilçenin cazibesini artıracağını ifade etti.

TBMM Başkanı Şentop, "Bu arada külliye inşaatı tamamlandığında en fazla mutlu olan kişilerden biri de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olacaktır zannediyorum.

Çünkü zat-ı devletleri Marmara Üniversitesi'nin en eski mezunlarından." diye konuştu.

Devlete, millete hizmet eden devlet büyüklerinin isimlerinin çeşitli eserlerde yaşatıldığını belirten Şentop, "Fatih Külliyesi gibi, Süleymaniye Külliyesi bunun en güzel örnekleri gözümüzün önümüzdedir. Marmara Üniversitesi'ne de İstanbul aşığı bir Cumhurbaşkanı ismiyle inşa edilen külliyenin çok yakışacağını düşünüyorum.

Böylece İstanbul'un da kendisini çamurdan, çöpten ve çukurdan kurtaran eski bir büyükşehir belediye başkanına vefa borcunu en azından bir kısmını ödeyeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Salgını sırasında sadece kendimize değil, dünyaya yetişmeye çalıştık"

TBMM Başkanı Şentop, bugün bir başka gurur vesilesinin de Marmara Üniversitesi bünyesindeki hastanenin açılışının yapılması olduğunu aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu hastane aslında bir İstanbul efsanesine dönüşmüştü. Benim üniversiteye göreve başladığım 90'lı yılların başlarında hastane konuşulurdu. Ben ayrıldım 18,5 yıl görev yaptıktan sonra hastane bitmemişti. Bu yolda hocamız tabii eski rektörlerimize teşekkür etti ama birçok rektör eskitmiştir bu hastanenin yapılması, tamamlanması. Artık sağlık hizmetlerimizin kalitesi tartışmasızdır.

Sağlık sistemimiz içinde bulunduğumuz süreçte kendini test etti.

Bütün dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını sırasında hiçbir vatandaşımız mağduriyet yaşamadı. Hastanelerimiz önünde kuyruklar oluşmadı.

Üstelik sadece kendimize yetmedik; aynı zamanda bütün dünyaya yetişmeye çalıştık.

Allah nazardan saklasın.

2003'den itibaren yapılan yatırımların nihayetinde hasılasını salgınla mücadele sürecinde toplamış olduk.

Uzun vadeli hazırlık yapmak, uzak görüşlü olmayı, stratejik düşünmeyi ve planlama yapmayı gerektirir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakanlık görevini icra etmeye başladığı andan itibaren sağlık hizmetlerine büyük bir hassasiyet gösterdiğini dile getiren Şentop, "Bazıları o zaman abartmakla itham ettiler ama bunu yapanların büyükleri de geçmişte Keban Barajı yapılırken 'Bu kadar elektriği toprağa mı vereceksiniz?' diye karşı çıkmışlardı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü de 'Boğaz'a değil, Zap Suyuna köprü yapın' diye engellemek istemişlerdi.

Yakın zamanda da Avrasya Tüneline, Yavuz Sultan Selim Köprüsüne, Türkiye'yi havacılığın merkezi yapan İstanbul Havaalanı gibi devasa yatırımlara yaptıkları eleştirileri hatırlatmak istemiyorum.

Çünkü onlar artık umutsuz vakadır Türkiye bakımından. Koronavirüs salgınıyla mücadelede devlet-millet dayanışmasından rahatsız oldular. Virüsün yayılmasını önlemek için devletimiz tarafından alınan ekonomik ve sosyal önlemleri bile eleştirdiler. Ama onlar ne derse desin, ne yaparlarsa yapsınlar ülkemiz kendinden emin bir şekilde, daha inançlı, daha gayretli şekilde hedefine yürüyor." şeklinde konuştu.

Hatta bu dönemde hedefe ulaşma konusunda biraz da vites yükseltildiğini vurgulayan Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda krizleri yatırım fırsatına çevirmek için daha fazla çaba gösteren bir Türkiye haline geldiğini belirtti.

"Koronavirüs ekonomiler üzerinde de olumsuz etkiler yaptı"

Şentop, salgının ekonomiler üzerinde de olumsuz etkiler yaptığını, eğitim, turizm, sportif faaliyetler başta olmak üzere birçok sektörde faaliyetlerin durduğunu veya yavaşladığını hatırlattı.

Uluslararası ticarette büyük bir daralma meydana geldiğini, bu durumun haliyle ülke ekonomilerinde de daralmalara sebebiyet verdiğini dile getiren Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üretimin azalmasına, istihdam daralmasına sebep olan bu süreçte ülkemiz diğer ülkelerden ayrıştı.

Nasıl ayrıştığını anlamak için Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan açılış törenlerine bakmakta fayda var. Özellikle sağlık alanında gerçekleştirdiğimiz şehir hastaneleri, sahra hastaneleri açılışlarıyla farkı bütün dünyaya göstermiş olduk. Üstelik bu süreçte sadece aziz milletimizin ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarına çözüm bulmakla yetinmedik.

100'den fazla ülkenin de yardımına koştuk.

Bu hususta gelişmiş ülkelerin hepsini geride bıraktık.

Aslında bizim farkımız buradadır. Devletlerarası ve milletlerarası ilişkilerimize çıkar odaklı bakmıyoruz.

Bencil değiliz.

Ecdadımızdan miras kalan medeniyetimizin gereğini yerine getiriyoruz. 'İnsanı yaşat ki insanlık yaşasın' anlayışı ile imkanlarımızı paylaşmaya çalışıyoruz.

Çünkü biz sevgi medeniyetinin mensuplarıyız. Dünyaya fesat yayanlara, yakıp yıkanlara inat barışı, kardeşliği yaymak için gayret ediyoruz. Başta gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimiz olmak üzere, herkese yetişmeye çalışıyoruz. Etnik köken, renk, dil, din, mezhep farkı gözetmeden bütün insanlığın saadeti için gayret gösteriyoruz. Böylece asil bir ecdadın ahfadı olduğumuzu bütün cihana gösteriyoruz."

Bu hususta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinin, rehberliğinin kendilerine güç ve güven verdiğini aktaran Şentop, "Zatı devletlerinin liderliğinde bizleri çok daha güzel günlerin beklediğini biliyorum.

Çünkü biz aziz milletimize iyi niyet ve samimiyet ile hizmet etmeye gayret ediyoruz ve Allah'ın iyilerin, iyi niyetlilerin yardımcısı olduğuna inanıyoruz." dedi.

Şentop, açılışı yapılan hastanenin de bunun sarih bir ispatı olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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