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TBMM Başkanı Şentop Malcolm X'i andı

AA, Aynur Ekiz - Politika
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TBMM Başkanı Şentop Malcolm X'i andı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 21 Şubat 1965'te uğradığı suikast sonucu öldürülen Amerikalı Müslüman, insan hakları savunucusu ve siyasetçi Malcolm X'i, vefat yıl dönümünde andı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 21 Şubat 1965'te uğradığı suikast sonucu öldürülen Amerikalı Müslüman, insan hakları savunucusu ve siyasetçi Malcolm X'i, vefat yıl dönümünde andı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malcolm X'in "Ben ırkçı değilim ve ırkçılığın hiçbir şeklini onaylamıyorum. İyi siyah ya da iyi beyaz yoktur; iyi veya kötü insanlar vardır." sözlerine yer vererek, "İnandığı değerleri haykırmaktan çekinmeyerek, duruşuyla tüm dünyaya örnek olan Malcolm X'i şehadetinin yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Aynur Ekiz - Politika

Mustafa Şentop, Malcolm X, Müslüman, Suikast, Politika, Haberler

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