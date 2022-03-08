TBMM Başkanı Şentop, makam aracını durduran kadınla sohbet etti - Haberler

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TBMM Başkanı Şentop, makam aracını durduran kadınla sohbet etti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TBMM Başkanı Şentop, makam aracını durduran kadınla sohbet etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mamak'ta makam aracını durduran bir kadınla sohbet ettiği anlara ilişkin video paylaştı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mamak'ta makam aracını durduran bir kadınla sohbet ettiği anlara ilişkin video paylaştı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü için gittiğimiz Mamak'ta, aracımızı durdurarak güler yüzü ve tatlı sohbetiyle günümüzü daha da anlamlı kılan Kezban Teyzemizle keyifli bir sohbet gerçekleştirip duasını aldık. Teyzemiz bizlere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a selamını emanet etti" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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