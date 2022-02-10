Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Şentop: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı) 5 sene önce bu konu net bir şekilde ortaya konulmuş" - Haberler
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Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Şentop: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı) 5 sene önce bu konu net bir şekilde ortaya konulmuş"

AA, Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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Son dakika haberler: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un soruları yanıtlaması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tbmm Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi

Tbmm Başkanı Mustafa Şentop'un soruları yanıtlaması Tbmm - Tbmm Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (1)

Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Şentop: (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı) 5 sene önce bu konu net bir şekilde ortaya konulmuş

Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Şentop: (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı) 5 sene önce bu konu net bir şekilde ortaya konulmuş

Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Şentop: (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı) 5 sene önce bu konu net bir şekilde ortaya konulmuş

Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Şentop: (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı) 5 sene önce bu konu net bir şekilde ortaya konulmuş

AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel

Mustafa Şentop, TBMM, Güncel, Haberler

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