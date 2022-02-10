Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Şentop: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı) 5 sene önce bu konu net bir şekilde ortaya konulmuş"
AA, Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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Son dakika haberler: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un soruları yanıtlaması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Tbmm Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi
Tbmm Başkanı Mustafa Şentop'un soruları yanıtlaması Tbmm - Tbmm Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (1)