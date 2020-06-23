TBMM Başkanı Şentop: "Macron iddia ettiği gibi Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i...
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TBMM Başkanı Şentop: "Macron iddia ettiği gibi Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i...

TBMM Başkanı Şentop: "Macron iddia ettiği gibi Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemek suretiyle bölgeyi kaosa sürüklemekten vazgeçmeli, bu desteğin sonuçsuz kalacağını görmelidir.

TBMM Başkanı Şentop:
23.06.2020 21:03 | Son Güncelleme: 23.06.2020 21:06

TBMM Başkanı Şentop: "Macron iddia ettiği gibi Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemek suretiyle bölgeyi kaosa sürüklemekten vazgeçmeli, bu desteğin sonuçsuz kalacağını görmelidir."

Kaynak: AA

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