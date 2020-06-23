TBMM Başkanı Şentop: "Macron iddia ettiği gibi Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i... TBMM Başkanı Şentop: "Macron iddia ettiği gibi Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemek suretiyle bölgeyi kaosa sürüklemekten vazgeçmeli, bu desteğin sonuçsuz kalacağını görmelidir.

TBMM Başkanı Şentop: "Macron iddia ettiği gibi Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemek suretiyle bölgeyi kaosa sürüklemekten vazgeçmeli, bu desteğin sonuçsuz kalacağını görmelidir." Kaynak: AA