TBMM Başkanı Şentop: "Macron iddia ettiği gibi Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i...
TBMM Başkanı Şentop: "Macron iddia ettiği gibi Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemek suretiyle bölgeyi kaosa sürüklemekten vazgeçmeli, bu desteğin sonuçsuz kalacağını görmelidir.
23.06.2020 21:03 | Son Güncelleme: 23.06.2020 21:06
TBMM Başkanı Şentop: "Macron iddia ettiği gibi Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemek suretiyle bölgeyi kaosa sürüklemekten vazgeçmeli, bu desteğin sonuçsuz kalacağını görmelidir."
Kaynak: AA