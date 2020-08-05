TBMM Başkanı Şentop, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü
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TBMM Başkanı Şentop, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'yi telefonla arayarak Beyrut'ta meydana gelen patlamayla ilgili taziyelerini iletti, Türkiye'nin desteğe hazır olduğunu bildirdi.

TBMM Başkanı Şentop, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü
05.08.2020 17:01 | Son Güncelleme: 05.08.2020 17:04

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'yi telefonla arayarak Beyrut'ta meydana gelen patlamayla ilgili taziyelerini iletti, Türkiye'nin desteğe hazır olduğunu bildirdi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şentop, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Şentop, görüşmede, Berri'ye, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamalar neticesinde yaşanan can kayıpları ve yaralanmalardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Şentop, Lübnan Meclis Başkanı'nın şahsında kardeş Lübnan halkına taziyelerini sundu. Şentop, "Türkiye, daima Lübnan'ın yanında olmuştur. Bu zor süreçte de ihtiyaç duyulabilecek her konuda, tüm imkanlarımızla Lübnan'a destek ve yardım sağlamaya hazırız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'la görüşerek yardım önerisini ilettiğini hatırlatan Şentop, Lübnan'dan gelecek yönlendirmeye göre yardımların planlanıp kısa süre içinde ulaştırılabileceğini belirtti.

Berri ise patlamada Beyrut'un büyük bir kısmının zarar gördüğünü söyledi. Şentop'a teşekkür eden Berri, "Böyle zor zamanlarda dostluklar, kardeşlikler belli olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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