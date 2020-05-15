TBMM Başkanı Şentop, Litvanya Parlamentosu'nun kuruluşunun 100. yılını kutladı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Litvanya Parlamentosu'nun kuruluşunun 100. yılını kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Litvanya Parlamentosu'nun kuruluşunun 100. yılını kutladı.

Şentop, Twitter üzerinden paylaştığı videolu kutlama mesajında, "Değerli dostum Viktoras Prançkiyetis, Litvanya Parlamentosu Seymas'ın kuruluşunun 100. yıl dönümü sebebiyle şahsım, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve milletimiz adına size, parlamentonuzun saygıdeğer üyelerine ve Litvanya'nın dost halkına tebriklerimi ve en içten dileklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Bu yıl iki dost ülkenin meclislerinin 100. yıl dönümlerini idrak ettiklerini ancak salgın hastalık sürecinde, kutlamaların arzu edildiği şekilde coşkulu gerçekleştirilemediğini belirten Şentop, gönüllerin her zaman beraber olduğuna inandığını kaydetti.

Koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, hastalara acil şifa dileğinde bulunan Şentop, videolu mesajında şu görüşlerine yer verdi:

"Litvanyalı dostlarımız için Türkiye olarak, maddi ve manevi desteğe hazır olduğumuzu da ifade etmek istiyorum.

Seymas'ın, gerek 100 yıl önceki kuruluşundan gerekse bağımsızlığın tekrar kazanılmasından sonra, Litvanya'nın inşasında en önemli rolü oynadığını biliyoruz. Bu önemli tarihi tecrübeyle, uluslararası barışın, demokrasinin, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün güçlenmesine büyük katkı sağlayacağınıza inanıyorum. Seymas'ta iradeleri vücut bulan, tüm Litvanyalı dostlarım! Sveykinu Yus."

Kaynak: AA