TBMM Başkanı Şentop, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Elmeshri'yle görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khaled Elmeshri ve beraberindeki heyet üyelerini kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, İstanbul'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı kapsamında Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khaled Elmeshri ve beraberindeki heyet üyeleriyle bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop, "Öncelikle dost ve kardeş ülke olarak burada bulunmanızdan dolayı çok memnunum. Biliyorsunuz ki Libya devletine her türlü platformda desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.

Khaled Elmeshr de Türkiye'de olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Türkiye her zaman, tüm platformlarda yanımızda durdu ve durmaya devam ediyor. Libya olarak Türkiye'nin desteği bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.