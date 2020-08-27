TBMM Başkanı Şentop, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meshri ile bir araya geldi TBMM Başkanı Şentop, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meshri ile bir araya geldi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khalid El-Meshri ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meshri ile bir araya geldi İSTANBUL - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khalid El-Meshri ile bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Khalid El- Meshri İstanbul'da ofisinde bir araya geldi.Başkanlık ofisinde gerçekleşen görüşmeler ikili görüşmenin ardından heyetler arasında da bir görüşme gerçekleşecek. Kaynak: İHA