TBMM Başkanı Şentop, LGS'ye giren öğrencilere başarılar diledi
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TBMM Başkanı Şentop, LGS'ye giren öğrencilere başarılar diledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Liselere Geçiş Sınavına (LGS) giren öğrencilere başarılar diledi.

TBMM Başkanı Şentop, LGS'ye giren öğrencilere başarılar diledi
20.06.2020 08:49 | Son Güncelleme: 20.06.2020 08:52

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Liselere Geçiş Sınavına (LGS) giren öğrencilere başarılar diledi.

Şentop, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Sevgili öğrenciler, bugünkü Liselere Geçiş Sınavı'nda her birinize yürekten başarılar diliyorum. Yarınlarınız için çok çalıştınız, alınteri döktünüz. Unutmayın ki; sınavınız nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın hiçbir sınav değerinizi belirleyemez. Rabbim zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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