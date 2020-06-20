TBMM Başkanı Şentop, LGS'ye giren öğrencilere başarılar diledi TBMM Başkanı Mustafa Şentop Liselere Geçiş Sınavına (LGS) giren öğrencilere başarılar diledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Liselere Geçiş Sınavına (LGS) giren öğrencilere başarılar diledi.

Şentop, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Sevgili öğrenciler, bugünkü Liselere Geçiş Sınavı'nda her birinize yürekten başarılar diliyorum. Yarınlarınız için çok çalıştınız, alınteri döktünüz. Unutmayın ki; sınavınız nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın hiçbir sınav değerinizi belirleyemez. Rabbim zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA