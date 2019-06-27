TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya ve Rusya'ya gidecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yarın 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne katılmak üzere Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e gidecek, ardından Rusya'ya ziyarette bulunacak.

5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, TBMM Başkanı Şentop'un himayesinde Balkan Üniversitesi ev sahipliğinde 27-30 Haziran'da düzenlenecek.

Şentop, yarın Üsküp'e giderek kongreye katılacak.

Üniversiteler ve ülkeler arasındaki iş birliğinin artırılmasının amaçlandığı kongreyle Türkiye'nin ve Türk akademisyenlerin ürettikleri bilimsel çalışmaların yurt dışında temsilinin sağlanması, bilime, sanata ve ortak kültürel mirasa katkıda bulunulması hedefleniyor.

Meclis Başkanı Şentop, daha sonra İkinci Uluslararası Parlamentarizmin Gelişimi Forumu'na katılmak için Rusya'nın başkenti Moskova'ya gidecek.

1-2 Temmuz'da düzenlenecek forumda "Uluslararası Güvenlik: Barış ve İstikrar İçin Kanun Koyucuların Diyaloğu", "Dijital Gelecek için Yasa Yapım Süreci ve Yasal Çerçeve: Zorluklar ve Çözümler", "Parlamentolararası İşbirliği; İlkeler, Eğilimler", "Yoksulluk ve Eşitsizliğin Azaltılmasında Yasal Düzenlemelerin Rolü", "Parlamentarizmin Gelişmesinde Gençliğin Rolü: Tecrübe ve Öncelikler" gibi birçok başlık ele alınacak, oturumlar ve yuvarlak masa toplantıları yapılacak.

Şentop, ziyareti kapsamında 3 Temmuz'da, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile görüşecek.

Kaynak: AA