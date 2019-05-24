TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'e gidiyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle 25-27 Mayıs'ta Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'e ziyarette bulunacak.

TBMM Başkanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, yarın Kuzey Makedonya'nın Başkenti Üsküp'te, Meclis Başkan Yardımcısı Vesel Memedi tarafından karşılanacak olan Şentop, Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski tarafından da kabul edilecek.

Şentop, Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesini ziyaret ederek, buradaki iftar davetine katılacak.

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, pazar günü ise Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da olacak.

Burada Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ile görüşecek Şentop ve beraberindekiler, Bosna Hersek'in kurucu Cumhurbaşkanı merhum Alija İzetbegoviç'in kabrini de ziyaret edecek. Heyet, iftarı ise Livno kentinde yapacak.

Şentop'un iki gün sürecek Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek ziyaretine, Türkiye-Kuzey Makedonya, Türkiye-Bosna Hersek Parlamenterler Dostluk Grubu'ndan milletvekilleri de eşlik edecek.

Kaynak: AA