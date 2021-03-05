TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Türklerinin nüfus sayımı çalıştayına video mesaj gönderdi Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından Üsküp'te düzenlenen "Kuzey Makedonya Türkleri Sayım Değerlendirme Çalıştayı"na gönderdiği video mesajda, "Yapılması planlanan nüfus sayımlarının adil, hukuka uygun ve şeffaf bir...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından Üsküp'te düzenlenen "Kuzey Makedonya Türkleri Sayım Değerlendirme Çalıştayı"na gönderdiği video mesajda, "Yapılması planlanan nüfus sayımlarının adil, hukuka uygun ve şeffaf bir şekilde gerçekleşeceğine olan inancımız tamdır. Nüfus sayımını soydaşlarımızın milli hakkı, varlığının, benliğinin ve geleceğinin garantisi olarak görmekteyiz." dedi.

"Kıymetli soydaşlarım, değerli kardeşlerim, sevgili dostlar." hitabıyla başlayan mesajında Şentop, dost ve kardeş Kuzey Makedonya'da nisan ayında yapılması planlanan nüfus sayım işlemlerinin, Kuzey Makedonya devletinin sosyo-kültürel zenginliğe sahip yapısına birebir etki edeceğini kaydetti.

Nüfus sayımının ülkenin iç huzuruna, refah ve barışına katkı sağlamasının yanı sıra, mikro ve makro düzeyde ekonomik gelişmeler bakımından büyük önem taşıdığını vurgulayan Şentop, hem devlet nezdinde hem de şahsen, 2011'de gerçekleştirilmeye çalışılan sayımları ve sayımların soydaşlara etkisini yakından takip ettiklerini, etmeye devam edeceklerini söyledi.

Şentop, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yapılması planlanan nüfus sayımlarının adil, hukuka uygun ve şeffaf bir şekilde gerçekleşeceğine olan inancımız tamdır. Nüfus sayımını soydaşlarımızın milli hakkı, varlığının, benliğinin ve geleceğinin garantisi olarak görmekteyiz. Çalıştaya katılan tüm katılımcıları sayımlara gösterdikleri ilgiden ve bilgilendirme çalışmalarından dolayı canıgönülden kutluyor ve selamlıyorum.

Bu süreç inanıyorum ki çoğulcu ve demokratik ilkeleri her daim üstün tutan Kuzey Makedonya'nın Anayasasında mevcut olan orantılı temsil ilkesi temelinde, kamu kurumlarında ve yerel idarelerde temsil oranının artmasına; ana diliniz Türkçe'nin yerel ölçekte resmiyetinin ve kullanımının sağlanmasına; milletvekili seçim kanununun değişmesine, Türkçe ilkokul ve orta okul eğitim hakkınızın korunmasına, yeni sınıfların ve okulların açılmasına, öğretmenlerin ve diğer kadroların arttırılmasına vesile olacaktır. Diğer yandan sayım oranları; kültürel ve tarihi dokumuzun, motiflerimizin, simgelerimizin, örf ve adetlerimizin korunması noktasında büyük bir etki yaratacaktır."

Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki dostane ilişkilerin ve köprülerin kurulmasında en önemli unsurun orada yaşayan Türk soydaşlar olduğunu dile getiren Şentop, sözlerini şöyle tamamladı:

"Nüfus sayımına sahip çıkmakla bu değerlere ve ülkelerimiz arasındaki dostluk ilişkilerinin daha üst seviyeye çıkmasına vesile olacaksınız. Bu duygu ve düşüncelerle nüfus sayımının dost ve kardeş Kuzey Makedonya halkı için hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm soydaşlarıma şahsım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi adına saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Allah'a emanet olunuz."

Kaynak: Anadolu Ajansı