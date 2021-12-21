TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Meclisi'ne hitap etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Meclisi'ne hitap etti

TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Meclisi'ne hitap etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Meclisi'nde milletvekillerine hitap etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Meclisi'nde milletvekillerine hitap etti.

TBMM Başkanı Şentop konuşmasında, "FETÖ'nün faaliyet gösterdiği ülkelerdeki etkisinin kırılmasına yönelik mücadelemizde de önemli mesafeler aldık. Bu yapının yurtdışı ayağının tamamen tasfiye edilmesini hedefliyoruz. FETÖ, eğitim kurumu ve şirket gibi maskeler altında yurtdışında faaliyet göstermektedir. Kuzey Makedonya'da da FETÖ'nün faaliyet gösterdiğini biliyoruz ve sona erdirilmesine yönelik somut adımlar atılmasını bekliyoruz. FETÖ'nün sadece Türkiye için değil bulunduğu tüm ülkeler bakımından da tehdit ve ulusal güvenlik riski oluşturduğu gerçeğini dost Kuzey Makedonya'nın göz önünde bulundurmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.


TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Meclisi'ne hitap etti

TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Meclisi'ne hitap etti

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title