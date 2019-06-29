- TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya'da- Şentop Alaca Cami'sini Ziyaret Etti
- TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya'da Şentop Alaca Cami'sini ziyaret ettiÜSKÜP - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya'da Kalkandelen şehrindeki Alaca Cami'sini ziyaret etti.
- TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya'da
Şentop Alaca Cami'sini ziyaret etti
ÜSKÜP - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya'da Kalkandelen şehrindeki Alaca Cami'sini ziyaret etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya'daki temasları kapsamında ülkenin kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrindeki Alaca Cami'sini ziyaret etti.
Kaynak: İHA
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