TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya'da Alaca Camisini ziyaret etti
- Ziyaretten detaylar Camiden genel görüntüler TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yetkililerden bilgi alması Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya'daki temasları kapsamında ülkenin kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrindeki Alaca Camisini ziyaret etti.
- Ziyaretten detaylar
Camiden genel görüntüler
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yetkililerden bilgi alması Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya'daki temasları kapsamında ülkenin kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrindeki Alaca Camisini ziyaret etti.
Kaynak: AA
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