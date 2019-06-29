TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya'da

TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya'da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya'da Kalkandelen şehrindeki Alaca Cami'sini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya'da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya'da Kalkandelen şehrindeki Alaca Cami'sini ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya'daki temasları kapsamında ülkenin kuzeybatısındaki Kalkandelen şehrindeki Alaca Cami'sini ziyaret etti. - ÜSKÜP

Kaynak: İHA
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