TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda Kuzey Makedonya'ya bir ziyaret planladığını söyledi.

Şentop, gazetecilere yaptığı açıklamada, Uluslararası Balkan Üniversitesince (İBU) organize edilen "Yeni Bin Yılın Başında Küresel Barış Vizyonu Konferansı" ve Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğinin himayesinde, İBU ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliğinin (MATÜSİTEB) ev sahipliğinde, Haliliye Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen iftara katılmak üzere Üsküp'te bulunduğunu söyledi.

Bu ziyareti daha önce planladığını ancak Türkiye'deki yerel seçimler ve Kuzey Makedonya'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden dolayı ertelendiğini dile getiren Şentop, "Bunun dışında daha geniş bir vakitte ayrı bir ziyaret düşünüyorum inşallah çünkü Makedonya Meclis Başkanı'nın daveti vardı. O davet baki. Ona göre ayrıca bir planlama yapacağız." diye konuştu.

Kuzey Makedonya'nın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'ye nezaket ziyaretinde bulunduğunu belirten Şentop, "Kendisine bir nezaket ziyaretinde bulunduk. Hem tebrik ettim hem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik ve selamlarını ilettim. Cumhurbaşkanımızın da bir ziyareti planlanacak inşallah yakın bir zaman içinde." şeklinde konuştu.

Şentop, konferansta dünyanın genel gidişatı, Türkiye'nin pozisyonu ve gelecekle ilgili konulara değindiklerini söyledi.

Şentop, "28-30 Haziran'da İBU'da düzenlenecek 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi var. Bir mani çıkmazsa o kongre için de gelmeyi düşünüyorum. O zaman hem daha geniş temas imkanları hem de burada konuşma imkanları olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Şentop'un konuşmacı olarak yer aldığı konferansa Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'nın yanı sıra milletvekilleri, siyasiler, diplomatlar, akademisyenler, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA