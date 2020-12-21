TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü dolayısıyla geldiği Kuzey Makedonya'da Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü dolayısıyla geldiği Kuzey Makedonya'da Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile bir araya geldi.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, güçlü dostluk ve ortaklık ruhu içindeki Kuzey Makedonya-Türkiye ilişkilerinin her düzeyindeki iş birliği imkanları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Pendarovski, görüşmede, NATO ittifakı ile iki ülkenin bölgede istikrar ve güvenliğe katkıda bulunduğuna emin olduğunu ifade etti.

Pendarovski ve Şentop, parlamentolar arası iş birliği de dahil olmak üzere karşılıklı çıkarların her alanında ikili ilişkilerin daha da derinleşmesi beklentilerini dile getirdi.

Görüşmede ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bağlamında her iki ülkedeki mevcut durum ve bölgedeki genel durum hakkında görüş ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Pendarovski ayrıca Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadeledeki yardımından ötürü minnettarlığını dile getirerek dayanışma, iş birliği ve devletlerin karşılıklı desteğinin küresel salgının sonuçlarıyla başarılı bir şekilde başa çıkmanın önemli bir ön şartı olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyyid Emin