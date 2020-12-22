- TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Murat ile görüştü
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- TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Murat ile görüştü

22.12.2020 16:59 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:12

- TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Murat ile görüştü TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat ile bir araya geldi.

- TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Murat ile görüştü

ÜSKÜP - TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, dün geldiği Kuzey Makedonya'da temaslarını ikinci gününde sürdürüyor. Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Üsküp'teki temasları kapsamında Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat ile bir araya geldi. Dr. Mustafa Şentop görüşme sırasında yaptığı açıklamasında, "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki ilişkiler mükemmel düzeydedir. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin ilk kurulduğu zaman onu gerçek ismiyle, kurumsal kimliğiyle ilk tanıyan ülke Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya tarihi boyunca Türkiye'nin yanında olduğunu kaydeden Şentop, "İki ülkenin Anayasa Mahkemeleri arasındaki ilişkiler tecrübe paylaşımı açısından bilhassa çok faydalı oluyor. Anayasa mahkemeleri nispeten yeni gelişen yargı kurumları. Yaklaşık yüzyıllık tarihe sahipler ama çok önemli bir fonksiyon ifa ediyorlar. Anayasa uygunluğun denetimi bağlamında tabiri caizse siyasetin hukuki bir temel üzerine oturtulması yönünde çok önemli bir görev üstleniyorlar" ifadelerini kullandı.

- TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Murat ile görüştü
- TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Murat ile görüştü
- TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Murat ile görüştü
- TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Murat ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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