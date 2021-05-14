TBMM Başkanı Şentop, Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı El-Ganim ile telefonda bayramlaştı
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TBMM Başkanı Şentop, Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı El-Ganim ile telefonda bayramlaştı

TBMM Başkanı Şentop, Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı El-Ganim ile telefonda bayramlaştı
Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Marzuk Ali El Ganim ile yaptığı telefon görüşmesinde, "İsrail'e artık 'Dur' demenin, Filistin'i haklı davasında en kuvvetli şekilde desteklemenin vakti gelmiştir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Marzuk Ali El Ganim ile yaptığı telefon görüşmesinde, "İsrail'e artık 'Dur' demenin, Filistin'i haklı davasında en kuvvetli şekilde desteklemenin vakti gelmiştir." dedi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, mevkidaşı El-Ganim ile Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Kuveyt halkının bayramını kutladı.

Rahmet, mağfiret ve bereketiyle idrak edilen mübarek ramazan ayının ardından erişilen bu bayramın, İslam alemi için bir ışık, bir ümit kaynağı olmasını temenni eden Şentop, şöyle devam etti:

"Geleceğimiz için ümitvar olmakla birlikte İslam dünyası için bu bayramın maalesef çok hüzünlü geçtiğini de müşahede ediyoruz. Ramazan ayında artarak devam eden Filistin'e yönelik baskı ve şiddeti, Mescid-i Aksa'da ibadet eden kardeşlerimize yapılan saldırıları, bebek-çocuk demeden onlarca sivilin katledilmesine kadar giden İsrail zulmünü gördükçe İslam alemi ve Ortadoğu için endişelenmemek mümkün değil. İsrail devletinin terörü bir araç olarak kullandığını, insanlığa karşı suç işlediğini, masum Müslümanların kanını akıttığını ve dünyanın buna sessiz kalışını teessürle takip ediyoruz. İsrail'e artık 'Dur' demenin, Filistin'i haklı davasında en kuvvetli şekilde desteklemenin vakti gelmiştir.

Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve adalet mücadelesinde şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da arkasında duracağız. İsrail'in vahşetine son vermek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başta olmak üzere her türlü diplomatik gayreti gösteriyoruz. Üç semavi dinin mukaddes mekanında siyonist hedeflerle hareket eden ve bölgeyi bir zulüm alemine çeviren İsrail devletini durdurmak için sarf ettiğimiz bu gayretlere sizlerin azami destek vereceğinizi biliyorum. Nitekim Ankara ziyaretiniz esnasında meseleyi ele almış, Filistin davasında ülkelerimizin takip ettiği müspet ve yapıcı dış politikanın Ortadoğu bölgesinin ve esasen dünyanın barış, huzur ve istikrarı bakımından ne kadar ehemmiyetli olduğunun altını çizmiştik."

El Ganim'in geçen yıl TBMM'ye gerçekleştirdiği ziyaretin, iki ülkenin parlamenter seviyedeki iş birliği bakımından bir dönüm noktası oluşturduğuna işaret eden Şentop, en yakın zamanda Kuveyt'e iadeiziyaret yapacağını bildirdi.

"Filistin halkına, 'Siz artık yalnız değilsiniz' mesajı gönderilmeli"

Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Marzuk Ali El Ganim de Şentop'un ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

En kısa sürede Kuveyt'te bir araya gelme dileğini ileten El-Ganim, bu ziyarette dünya ile ilgili birçok konuyu ele alıp, görüş alışverişinde bulunmaktan duyacağı memnuniyeti dile getirdi.

Bölgede meydana eden olayların esef verici olduğuna dikkati çeken El-Ganim, "Biz üzerimize düşen görevleri yapmazsak Allah, mutlaka bizden hesap soracaktır. Burada özellikle Türkiye'nin ve Kuveyt'in tutumları her zaman açık bir şekilde dile getirilmektedir. Biz her zaman, Türkiye ve Kuveyt olarak Filistin halkının yanındayız ve onları destekliyoruz." diye konuştu.

Filistin halkına, "Siz artık yalnız değilsiniz" mesajının gönderilmesi gerektiğini belirten El-Ganim, Kuveyt olarak bu konuda üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Mescid-i Aksa için "heyet" oluşturulması önerisi

El-Ganim'in, İslam dünyası parlamentolarının teşkil edeceği bir ortak heyetin, bu konuda görüşmeler yapması önerisi üzerine TBMM Başkanı Şentop, "İfade ettiğiniz çok güzel bir fikir. İçimizden bir heyet oluşturarak, bunu gerek Birleşmiş Milletler nezdinde gerekse parlamentolar arası birlik nezdinde gerçekleştirmek için harekete geçebiliriz." dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliğinin (İSİPAB), İsrail'i kınayan bildiri yayımladığını anımsatan Şentop, İSİPAB'ın dönem başkanlığının Burkina Faso'da olduğunu, Birliğin, çağrı üzerine bu konuda olağanüstü toplantı da yapabileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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