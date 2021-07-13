TBMM Başkanı Şentop, Kuveyt'ten ayrıldı
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TBMM Başkanı Şentop, Kuveyt'ten ayrıldı

TBMM Başkanı Şentop, Kuveyt'ten ayrıldı
Anadolu Ajansı / Ahmet Kubilay Çelik - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuveyt'ten ayrıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuveyt'ten ayrıldı.

Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Kuveyt'teki temasların tamamlanmasının ardından, uçakla Türkiye'ye hareket etti.

Şentop ve beraberindeki parlamento heyetini, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndan, Kuveyt Millet Meclisi Genel Sekreteri Farz Al-Daihani, Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak ve diğer yetkililer uğurladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kubilay Çelik

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