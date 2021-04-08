Şentop, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sabah'ı kabul etti
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Şentop, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sabah'ı kabul etti

Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah ve beraberindeki heyeti kabulü TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasır...

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah ve beraberindeki heyeti kabulü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması

Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah'ın konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah'ı kabul etti.

Şentop, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sabah'ı kabul etti
Şentop, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sabah'ı kabul etti
Şentop, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sabah'ı kabul etti
Şentop, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sabah'ı kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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