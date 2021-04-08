Şentop, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sabah'ı kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah ve beraberindeki heyeti kabulü TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasır...