Şentop, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sabah'ı kabul etti
Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah ve beraberindeki heyeti kabulü TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasır...
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah ve beraberindeki heyeti kabulü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah'ın konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah'ı kabul etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman