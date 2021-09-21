TBMM Başkanı Şentop, Kurtuba Camii'ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İspanya ziyareti kapsamında Kurtuba Camii/Katedralini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop, İspanya ziyareti kapsamında Cordoba kentinde yer alan ve 600'lerde kilise olarak inşa edilen, 786- 1146 yılları arasında cami olarak kullanılan ve ardından tekrar kilise olarak kullanılmaya devam edilen Kurtuba Camii/Katedralini ziyaret etti. TBMM Başkanı Şentop'u cami girişinde Türkiye'nin Kordoba Fahri Konsolosu Juan Pablo Cortes Sanchez karşıladı. Şentop, camide incelemelerde bulunup, Sanchez'den bilgi aldı.