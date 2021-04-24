TBMM Başkanı Şentop, Kosova Türkleri Milli Bayramı'nı kutladı Açıklaması
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TBMM Başkanı Şentop, Kosova Türkleri Milli Bayramı'nı kutladı Açıklaması

Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı'nı, yayınladığı video mesajla kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı'nı, yayınladığı video mesajla kutladı.

Mesajında, Türkiye'de, Türk milletinin istiklal ve istikbalinin teminatı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101. yılı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığını dile getiren Şentop, "Milli bayram olarak bu tarihi seçmenizi; gönüllerimiz ve duygularımız arasındaki güçlü bağı ortaya koyması ve ortak bir şuura sahip olduğumuzu göstermesi bakımından çok anlamlı ve önemli bulduğumu belirtmek isterim. Balkanların ayrılmaz parçası olan Kosova Türklerinin, geçmişte olduğu gibi gelecekte de Kosova siyasetinin, ekonomisinin ve toplumunun mütemmim cüzü olacağına; hep birlikte, barış içinde yaşamanın en güzel örneklerinden birini sergilemeye devam edeceğine dair inancım tam ve sarsılmazdır." ifadelerini kullandı.

Kosova Türklerinin Milli Bayramı'nın, birlik ve beraberliklerini yarınlara taşıyacak, Balkanların huzur, barış ve istikrarı için büyük önem arz eden dost ve kardeş Kosova'nın gücüne güç katacağını belirten Şentop, şunları kaydetti:

"Tüm kalbimle temenni ediyorum ki birlik ve beraberliği bayramlarla kenetlenen Kosova Türklerinin yüreği daha güçlü atacak, Kosova Türkleri her geçen gün daha müreffeh ve huzurlu bir geleceğe uyanacaktır. Hiç şüpheniz olmasın ki Türkiye, her zaman kardeşlerinin yanında olmaya, sizlerin sevinciyle sevinirken dertlerinizle dertlenmeye devam edecektir. 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı vesilesiyle, Kosova Türklerinin her bir ferdine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak, Anadolu'dan, Ankara'dan kardeşlerinin selamını iletiyorum. Bayramımız kutlu olsun. Kosova Türkünün yüzü, geleceği, kalbi aydınlık olsun."

KDTP Genel Başkanı Damka'ya tebrik mektubu

Şentop, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka'ya da tebrik mektubu gönderdi.

Mektubunda Damka'ya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gönderdiği tebrik mesajı ile Kosova Türkleri Milli Bayramı törenlerine daveti için teşekkür eden Şentop, "23 Nisan'ın aynı zamanda Kosova Türkleri için Milli Bayram olarak kutlanması bizler için hem şeref hem de mutluluk kaynağıdır. Aranızda bulunamayacak olsam da kalbimin sizlerle olacağı o günde, milli bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, dost ve kardeş Kosova halkına sevgi ve selamlarımı sunarım." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, Kosova Türkleri Milli Bayramı'nı kutladı Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop, Kosova Türkleri Milli Bayramı'nı kutladı Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop, Kosova Türkleri Milli Bayramı'nı kutladı Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop, Kosova Türkleri Milli Bayramı'nı kutladı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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