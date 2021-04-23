Kosova Parlamentosu Başkanı Konjufca'dan, TBMM Başkanı Şentop'a 23 Nisan tebriği

Kosova Parlamentosu Başkanı Glauk Konjufca, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u telefonla arayarak, TBMM'nin kuruluşunun 101'inci yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik etti.

Kosova Parlamentosu Başkanı Glauk Konjufca, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u telefonla arayarak, TBMM'nin kuruluşunun 101'inci yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik etti.

Meclis Başkanlığından alınan bilgiye göre Konjufca, görüşmede Kosova ve Arnavut halkının tarih boyunca Türk devleti ve Türk halkıyla siyasi süreçler başta olmak üzere tüm süreçlerde birbirlerine hep yakın olduğuna dikkati çekerek "Aynı bölgede yaşadığımızdan ve aynı kaderi paylaştığımızdan dolayı istiyoruz ki aramızdaki ilişkileri özellikle parlamentolar arasında, hükümetler arasında, ekonomi de olmak üzere tüm alanlarda daha çok güçlendirelim." ifadelerini kullandı.

Konjufca, TBMM Başkanı Şentop'u, salgın nedeniyle devam eden kısıtlamalar kalktıktan sonra Kosova'ya davet etti.

TBMM Başkanı Şentop ise Kosova Parlamentosu Başkanlığına seçilen Konjufca'yı yeni görevi nedeniyle tebrik etti.

Şentop, şunları kaydetti:

"Parlamentolarımız arasındaki iş birliğinin görev süreniz zarfında da devam etmesini ve halklarımızın huzur ve istikrarına faydalı olacak şekilde daha da geliştirilmesini ümit ediyorum. 23 Nisan'ın aynı zamanda dost ve akraba Kosova halkının ayrılmaz parçası olan Kosova Türklerinin milli bayramı olması dolayısıyla bu bayramı da en içten dileklerimle kutluyorum. Bu vesile ile Kosova halkına sağlık ve refah, size ve şahsınızda Kosova Parlamentosunun kıymetli üyelerine çalışmalarında başarılar diliyorum."

Mustafa Şentop, Kosova Parlamento Başkanı Konjufca ile Türkiye-Kosova Parlamentolar Arası Dostluk Grubunu Türkiye'de misafir etmekten memnun olacağını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta