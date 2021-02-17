TBMM Başkanı Şentop, Kosova'nın bağımsızlık gününü kutladı
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TBMM Başkanı Şentop, Kosova'nın bağımsızlık gününü kutladı

17.02.2021 17:39 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:42
TBMM Başkanı Şentop, Kosova'nın bağımsızlık gününü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kosova'nın bağımsızlık gününü kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kosova'nın bağımsızlık gününü kutladı.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye ile Kosova arasında köklü tarihi, kültürel ve beşeri bağlardan güç alarak sağlam temeller üzerinde bugünlere taşıdığımız ilişkilerimizin daha güçlü şekilde geleceğe taşınacağına olan inancım tamdır." ifadelerine yer verdi.

Şentop, dost ve kardeş ülke Kosova'nın bağımsızlık gününü kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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