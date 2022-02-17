TBMM Başkanı Şentop, Kosova Milli Günü'nü kutladı - Haberler
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TBMM Başkanı Şentop, Kosova Milli Günü'nü kutladı

AA, Seval Ocak Adıyaman - Politika
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TBMM Başkanı Şentop, Kosova Milli Günü'nü kutladı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Kosova Milli Günü'nü kutladı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Kosova Milli Günü'nü kutladı.

Şentop, Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı Glauk Konjufca'ya Milli Gün dolayısıyla tebrik mektubu gönderdi.

TBMM Başkanı Şentop, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Kosova'nın Milli Günü münasebetiyle dost ve kardeş Kosova halkını şahsım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri adına en kalbi duygularımla tebrik ederim. Köklerini tarihten gelen dostluk ve kardeşlik bağlarından alan Türkiye-Kosova ilişkilerinin ve parlamentolarımız arasındaki yakın iş birliğinin, halklarımızın müşterek menfaatleri doğrultusunda her sahada daha da gelişeceğine ve bölge istikrarına katkıda bulunmaya devam edeceğine gönülden inanıyorum. Bu vesileyle dost ve kardeş Kosova halkına sıhhat, huzur ve refah, Zat-ı Alinize ve şahsınızda Kosova Meclisinin değerli üyelerine başarı ve mutluluk dileklerimi iletiyorum."

AA / Seval Ocak Adıyaman - Politika

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