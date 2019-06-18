TBMM Başkanı Şentop, Kosova heyetini kabul etti -1
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kosova'daki siyasi partilerden Vetevendosje Hareketi Lideri Albin Kurti ile görüştü.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kosova'daki siyasi partilerden Vetevendosje Hareketi Lideri Albin Kurti ile görüştü.
Şentop, Başkanlık Divanı Salonu'nda, Vetevendosje Hareketi Lideri Albin Kurti ve beraberindeki heyeti kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Kurti, Şentop'a Kosova'daki siyasi gelişmeler hakkında bilgi verdi.
- Ankara
Kaynak: DHA
Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesiyle ilgili rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı
Böceklerin istilasına uğrayan mahalleli isyan etti: İnsanlar uyuyamıyor, yemek yiyemiyor, evlerini terk ettiler
Son Dakika Haberleri