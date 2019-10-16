Tbmm başkanı şentop, kongo meclis başkan vekili ntita ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, Kongo Meclis Başkan Vekili Ntita ile görüştüSırbistan, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti Meclis Başkan Vekili Samy Badibanga Ntita ve beraberindeki heyeti kabul etti.
16.10.2019 17:54
TBMM Başkanı Şentop, Kongo Meclis Başkan Vekili Ntita ile görüştü
Sırbistan, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti Meclis Başkan Vekili Samy Badibanga Ntita ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Kaynak: DHA