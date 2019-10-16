Tbmm başkanı şentop, kongo meclis başkan vekili ntita ile görüştü

Tbmm başkanı şentop, kongo meclis başkan vekili ntita ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Kongo Meclis Başkan Vekili Ntita ile görüştüSırbistan, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti Meclis Başkan Vekili Samy Badibanga Ntita ve beraberindeki heyeti kabul etti.

16.10.2019 17:54
Tbmm başkanı şentop, kongo meclis başkan vekili ntita ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Kongo Meclis Başkan Vekili Ntita ile görüştü

Sırbistan, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti Meclis Başkan Vekili Samy Badibanga Ntita ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kaynak: DHA
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