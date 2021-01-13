TBMM Başkanı Şentop, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı andı
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TBMM Başkanı Şentop, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı andı

13.01.2021 23:13 | Son Güncelleme: 13.01.2021 23:16
TBMM Başkanı Şentop, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı andı

TBMM Başkan Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, vefatının 9'uncu yılında andı.

TBMM Başkan Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, vefatının 9'uncu yılında andı.

Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kıbrıs davasının büyük mücahidi, kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Özgürlüğü uğruna büyük bir mücadele verdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilelebet var olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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