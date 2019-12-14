TBMM Başkanı Şentop, KKTC Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüştü
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TBMM Başkanı Şentop, KKTC Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüştü

Antalya'da Kundu tesisler bölgesinde bir otelde düzenlenen "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu devam ediyor.

14.12.2019 19:49 | Son Güncelleme: 14.12.2019 19:50
TBMM Başkanı Şentop, KKTC Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüştü

'da Kundu tesisler bölgesinde bir otelde düzenlenen " Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu devam ediyor. Kurula ev sahipliği yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile bir araya geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: TBMM Başkanı Şentop, KKTC Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüştü
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