: TBMM Başkanı Şentop, KKTC Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüştü

14.12.2019 19:49 | Son Güncelleme: 14.12.2019 19:50

Antalya'da Kundu tesisler bölgesinde bir otelde düzenlenen "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu devam ediyor. Kurula ev sahipliği yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile bir araya geldi.

Kaynak: AA

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