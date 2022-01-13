TBMM Başkanı Şentop KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu'nu kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu'nu kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Şentop kabulde KKTC'nin Türkiye'de hem devlet, hem de millet açısından çok derin bir anlamı olduğuna dikkat çekerek, "KKTC'nin davası aynı zamanda bizim de davamızdır, milli davamızdır" dedi.

KKTC Başbakanı Sucuoğlu da, "Bizim ortak kaderimiz ve dinimiz, dilimiz, ırkımızla aynı olduğumuz Anadolu'dur, kaderimiz de Anadolu'dur" değerlendirmesinde bulundu.

Meclis'te bulunan siyasi partiler arasında uluslararası ilişkilerle ilgili konularda zaman zaman görüş ayrılıkları yaşanmasına rağmen bütün partilerin, KKTC konusunda mutabık olduğunu vurgulayan Şentop, "KKTC konusunda bütün herkes Türkiye'de mutabıktır. Biz her halukarda, her şart altında, daima KKTC'yi destekliyoruz. Desteklemeye devam edeceğiz. Şüphesiz bu sadece duygusal bir yakınlık değil, KKTC'nin davası aynı zamanda bizim de davamızdır, milli davamızdır. Aynı zamanda bu dava hem hukuk, hem siyaset, hem tarihi temelleri bakımından haklı dayanaklara sahiptir" dedi.

KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu da, Türkiye ile KKTC'nin 'iki devlet ama tek millet' olduğunu belirterek, Anadolu'nun, Türk insanını, Türk soydaşlarına her koşulda karşılıksız, hiçbir beklentisi olmadan her türlü yardımı yaptığını söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, 'iki egemen devlet' tezini hükümet olarak kayıtsız şartsız desteklediklerini vurgulayarak, "Dolayısıyla yeni ortaya konan kararlı tutum, KKTC'nin inşallah önümüzdeki süreçte uluslararası tanınma yolunda da bizi ileriye götürecek kararlı bir tutumdur" dedi. Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin kararlı tutumlarının da sondajlarda KKTC'yi bir adım öne taşıdığını ifade ederek, "Bizim ortak kaderimiz ve dinimiz, dilimiz, ırkımızla aynı olduğumuz Anadolu'dur, kaderimiz de Anadolu'dur" dedi.

Sucuoğlu, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı da ölümünün 10. yıldönümü olduğunu hatırlatarak, "KKTC'nin bu seviyelere gelmesinde, Cumhuriyet'in kurulmasında çok büyük emeği olan büyük bir politikacı. Büyük bir Türklük aşığı büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin" dedi.

TBMM Başkanı Şentop da, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın "Madem ki iki halk var, iki devlet olması lazım" şeklindeki tezini, Türkiye olarak sonuna kadar desteklediklerini vurguladı.

Denktaş'ı rahmetle andığını belirten Şentop, "Hem Kıbrıs davasının büyük bir mücahidiydi, hem de kurucu Cumhurbaşkanı, uzun yıllar bu davayı omuzlamış, yürütmüş bir insandı. Ruhu şad olsun, rahmetle anıyoruz daima" dedi.

(Ahmet Umur Öztürk/ İHA)