TBMM Başkanı Şentop, Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2020-2021 akademik yılı açılış dersine katıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Gençlerimizi bu yeni şartlara göre yetiştirmemiz, gençlerimiz de kendilerini bu gelecekteki dünyayı hedefleyerek dünya içerisinde, ülkemiz içerisinde etkin, donanımlı bir fert olarak yetiştirme mecburiyetlerini görmeleri gerektiğini ifade ediyorum" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin 2020-2021 akademik yılı açılış dersine katıldı. Şentop konuşmasında büyük bir salgınla karşılaştıklarını söyleyerek, "Bütün ülkeleri, toplumları etkilediği, onlarla beraber hayatın her alanını etkilediği bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Bunun ne kadar devam edeceği belli değil. çalışmalar aşı çalışmaları dahil olmak üzere tedavi ile ilgili süreçler devam ediyor. Ancak, iki husus önemli; bunlardan biri aşı ve tedavi süreçlerinin tabloyu ne kadar değiştireceği soru işareti, biyolojik silah bağlamında tartışmalara konu olan virüsün benzerlerinin önümüzdeki dönemde, yıllarda ortaya çıkıp çıkmayacağı, benzer şekilde bir salgına dünyanın maruz kalkıp kalmayacağı soru işareti. Bu virüs salgını beraber dünyamızın, insanlığın yeni bir sürecin içerisine girdiği kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

Şentop, şöyle konuştu:

"20. yüzyılın son çeyreğinde değişimin hızını dikkate aldığımızda kuşaklar arası çatışmanın, kültür farklılığının o kadar çok büyük mesafelerle açıldığını görmemiz gerekir. Bambaşka bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bakın işimdi biz burada üniversitelerin açılış dersinin yapıyoruz. Ben sizleri dinleyebiliyorum, siz beni dinleyebiliyorsunuz, ben sizi görüyorum, sizler beni görüyorsunuz. Bir çok toplantı bu şekilde yapılıyor. Türkiye'de Bakanlar Kurulu toplantıları Nisan, Mayıs aylarında bu şekilde görüntülü olarak uzaktan yapıldı. Sadece Türkiye'de değil, bir çok ülkede yapıldı. Uluslararası bir çok toplantıya bu şekilde katıldım. 80'li yılların ilk yarısında gazeteleri, basın yayın organlarını takip ederdim. Hatırlıyorum, gazetelere baktığımızda yüzde 95 hatta daha fazla yüzde 98,99 Türkiye sınırları içerisindeki haberlerden, olaylardan oluşuyordu. Olağan dışı olaylar yabancı ülkelerden yer alırdı. Haberlerin çok büyük kısmı yurtdışında gerçekleşen olaylarla ilgili. Yaklaşık bir aydır Amerika seçimleri tartışılıyor. Dünyanın her hangi bir yerindeki, ülkelere göre değişiyor, Türkiye'yi de etkiliyor, ekonomik olarak etkiliyor. Amerikan borsasındaki gelişmeler, Amerikan dolarındaki gelişmeleri, Amerika Merkez Banka Sistemi (FED) aldığı kararlar Çin'i de, Türkiye'yi de etkiliyor. Küreselleşme dediğimiz şey, bizi o kadar bir araya getirdi ki, her şey küreselleşti. Dünyadaki her gelişmeden etkilenmemiz, hem de bu imkanları kullanarak tesir etmemiz yani etkilememiz söz konusu hale geldi. Bilgi, birikimin bir takım sonuçlar üretimin çok önemli hale geldiği bir sürecin içerisindeyiz."

Göç sorununa da işaret eden Şentop, "Sadece yaşacağımızı düşündüğüm çatışmanın başlangıcı olarak gözüküyor. Dünya nüfus hareketlerine baktığımızda, önemli dramatik bir tabloyla karşı karşıyayız. 1750 yılında 1950 yılına kadar dünya nüfusunda önemli bir artış var. 1750'de yaklaşık 790 milyondan 1950 yılında 2 milyon 500 milyona çıkmış. Ama bu süreçte kıtalar üzerindeki nüfus oranlarında önemli bir değişiklik yok. 1750'de dünya nüfusunun Afrika yaşayan oranı yüzde 13'ler civarındayken, Asya'da yaşayanlar yüzde 62-63, Avrupa'da yaşayanlar yüzde 21 oranda. 1950'de Afrika'da yaşayan oranı yüzde 10 civarında, Asya'da yaşayanlar yüzde 55, Avrupa'da yaşayanlar yüzde 21 civarında. günümüze geldiğimizde önemli bir değişiklik görüyoruz. Afrika yüzde 16 civarında, Asya yüzde 50'ler civarında, Avrupa yüzde 10'a düşmüş. 2100 yılı nüfus projeksiyonlarında Afrika'da yaşayanların oranının yüzde 40'a çıkacağı, Asya'dakilerin oranının yüzde 40'a düşeceği, Avrupa'da yaşayanların yüzde 5'e düşeceği tahmin ediliyor. Gençlerimizi bu yeni şartlara göre yetiştirmemiz, gençlerimiz de kendilerini bu gelecekteki dünyayı hedefleyerek dünya içerisinde, ülkemiz içerisinde etkin, donanımlı bir fert olarak yetiştirme mecburiyetlerini görmeleri gerektiğini ifade ediyorum" değerlendirmesini yaptı.

Şentop yeni bir dünya kurulduğuna dikkat çekerek, "Bu dünyanın kurucuları arasında yer almak için Türkiye de kendisini yeniden kuruyor. Siyasetin, yönetimin, devletlerin, sınırların önümüzdeki 25 yıl içerisinde paradigma değişikliklerine maruz kalacağı bir dünya ile karşılaşacağız. Böyle bir dünya için hazırlanmak mecburiyetindeyiz. Geleceğe dair değerlendirmelerde bulunan akademisyenler, yazarlar, düşünürler, 50-100 yıl içerisinde dünyada etkili ülkeler, hangileri olacak diye bir değerlendirme yaptıklarında, ilk 5 ülke arasında mutlaka Türkiye'yi sayıyorlar" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı