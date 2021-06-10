TBMM Başkanı Şentop, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Caparov ile bir araya geldi

Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki yakın ilişkilerin, ikili düzeydeki güvenin artırılması için çok önemli faktör oluşturduğunu söyledi.

Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki yakın ilişkilerin, ikili düzeydeki güvenin artırılması için çok önemli faktör oluşturduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Caparov ile Meclis'te bir araya geldi.

Caparov ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şentop, Caparov'u, kardeş Kırgız halkının yüzde 80 gibi yüksek bir oranda teveccühüyle Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla şahsı ve TBMM üyeleri adına tebrik etti.

Şentop, Caparov'un, Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyin 5'inci toplantısı ve ikili temaslar için gerçekleştirdiği ziyaretin, Konseyin kuruluşunun 10. yılına tekabül ettiğini, bu yıl aynı zamanda Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. yıl dönümü olduğunu anımsattı.

TBMM Başkanı Şentop, "Ülkenizin bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin; Türkiye'nin Meclis Başkanı olarak bu güzel vesileyle, zatıaliniz liderliğinde, Kırgız halkına huzur ve refah içinde parlak bir istikbal temenni ediyorum." diye konuştu.

Caparov ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eş başkanlıklarını yaptıkları dünkü toplantıda imzalanan 7 anlaşmayla iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın ahdi zemininin daha da kuvvetlendirildiğini ifade eden Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkelerimiz ve halklarımız arasında din, dil, tarih, kültür ve medeniyet birliğine dayanan kuvvetli bağlar bulunmaktadır. Dosttan öte kardeş olarak kabul ettiğimiz Kırgız halkının, milletimizin gönlünde çok müstesna bir yeri vardır. Türkiye olarak bağımsızlığından bu yana, bütün imkan ve kabiliyetlerimizle kardeş Kırgız halkının ve Kırgızistan'ın yanında olmak için elimizden gelen her türlü gayreti sarf ettik. Bu desteğimizi, ilk günkü heyecanımızla ve kararlılıkla devam ettireceğiz."

"Çok taraflı meseleler hakkında faydalı istişarelerde bulunuyoruz"

Şentop, Kırgızistan'da 11 Nisan'da gerçekleştirilen anayasa değişikliği referandumu sonucunda halkın tercihine mazhar olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ve 5 Mayıs'ta göreve başlayan yeni kabinenin hayırlı olmasını temenni etti.

TBMM ile Kırgızistan Meclisi arasındaki, mükemmel seviyedeki ilişkilerin, stratejik ortaklığın önemli bir parçasını oluşturduğuna işaret eden Şentop, iki ülke parlamentoları arasında 1995 ve 1998 yıllarında imzalanan iş birliği protokollerinin, ilişkilerin parlamenter boyutunu şekillendirdiğini; 2011'de imzalanan Parlamentolar Arası Mutabakat Zaptı ile ilişkilerin zemininin kuvvetli bir hale geldiğini anlattı.

Mustafa Şentop, TBMM başkanları ile Kırgız Cumhuriyeti Meclis başkanlarının, her zaman çok sıcak ve yakın ilişkileri olduğunu, çeşitli vesilelerle ikili, çok taraflı meseleler hakkında faydalı istişarelerde bulunduklarını dile getirdi.

Kırgızistan'ın, Tacikistan ile olan sınırının henüz demarkasyonu tamamlanmamış kesiminde Ramazan ayında yaşanan olayları endişeyle takip ettiklerini dile getiren Şentop, şunları kaydetti:

"Birbirine komşu iki ülke arasında yaşanan bu krizde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Şahsınızda kardeş Kırgız halkına bir kere daha başsağlığı diliyorum. Olayların cereyan etmesinin hemen ardından Kırgızistan Dostluk Grubu Başkanı'mızdan detaylı bilgiler aldım. TÜRKPA Genel Sekreteri, Kırgız kökenli, Türkiye'ye davet edip durum hakkında daha detaylı gözlemlerini dinledim. Gelinen aşamada başta zatıalileri ve Tacikistan Cumhurbaşkanı olmak üzere, iki ülkenin yöneticilerinin sağduyulu yaklaşımlarıyla gerilimin düşürülmesi ve çözüm için diyalog kanallarının işletilmesi bu olayların istikbalde tekerrür etmemesi bakımından güven vericidir."

"1 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak mümkün"

Meclis Başkanı Şentop, küresel salgının olumsuz etkilerine rağmen, ikili ticaret hacminde geçen yıl büyük bir düşüş yaşanmadığına dikkati çekerek, "Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı üzere, ikili ticaretimizin daha yüksek bir seviyeye taşınması için gereken irade ve altyapı halihazırda mevcuttur. Bu çerçevede, ülkelerimiz arasında 1 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmanın mümkün olduğu kanaatindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, kardeş Kırgızistan'ın sosyal ve ekonomik bakımdan kalkınmasına yönelik desteği ile eğitim, kültür ve sağlık alanlarındaki iş birliği projelerinin artarak süreceğini belirten Şentop, bu çerçevede TİKA tarafından Bişkek'te inşa ve tefriş edilen Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'ne ilişkin anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanunun TBMM'de kabul edilerek, yürürlüğe girdiğini anımsattı. Şentop, yakında hizmete girmesi beklenen bu hastanenin hayırlı olmasını, hastaların şifa bulmasını temenni etti.

-"Gerçek yüzü, 15 Temmuz'da milletimiz tarafından görülmüştür"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türkiye demokrasisinin beşiği ve milli iradenin timsali Gazi Meclis'in, savaş uçaklarıyla hedef alındığına ve FETÖ tarafından 3 bomba atıldığına işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sivil toplum, eğitim kurumları ve ticari kurumlar maskesiyle, esas niyetlerini saklayan uluslararası yeni jenerasyon terör örgütünün gerçek yüzü, 15 Temmuz'da milletimiz tarafından görülmüştür. O gece Meclis'e bomba atan pilotların, masum çocuklarımızı emanet ettiğimiz okullarda, kolejlerdeki öğretmenler tarafından talimatlandırıldığı mahkeme kararlarıyla ortaya çıkmıştır. Ankara'daki meşhur Anafartalar Koleji'nin öğretmenleri, bu hain pilotlara talimat verirken askeri üste yakalanmışlardır. FETÖ'nün birinci hedefi Türkiye olmakla beraber, faaliyet gösterdiği bütün ülkeler için bir güvenlik riski teşkil ettiği kanaatindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, dün gerçekleştirdiğiniz ortak basın toplantısında, FETÖ'nün her iki ülke için de milli güvenlik tehdidi oluşturduğu konusunda hemfikir olduğunuzu beyan etmesini bu bağlamda memnuniyetle takip ettik."

"İki ülke arasındaki ilişkilerin parlak geleceğine bir vizyon oluştu"

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, tarihsel, kültürel bağlar üzerinde tesis edilmiş olan iki ülke arasındaki ilişkilerin, sadece kardeşlik zemini üzerinde değil, stratejik boyuta ulaştığını kaydetti.

Çalışmalar sonucunda güzel sonuçlara ulaşılacağına yönelik inancını dile getiren Caparov, geçen yıl ekim ayında, ülkesinin iç siyasetinde bazı değişiklikler meydana geldiğini anlattı. Bunlar yaşanırken Türkiye ile ilişkileri göz ardı etmeyeceklerini vurgulayan Caparov, "Bu zamana kadar geleneksel olarak gelişen yakın iş birliğimizi, ilişkilerimizi devam ettireceğiz. Kırgızistan'da faaliyet yürütmekte olan Türk yatırımcılar başta olmak üzere, Kırgızistan topraklarında ikamet etmekte olan Türkiye vatandaşlarının haklarını korumak için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Siyasi diyalogun devam ettirilmesini, askeri ve güvenlik konularında da yakın iş birliğinin geliştirilmesini istediklerini kaydeden Caparov, dünkü toplantıyla, iki ülke arasındaki ilişkilerin parlak geleceğine bir vizyon oluştuğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bazı mutabakatlara vardıklarını bildiren Caparov, bunların onama süreçlerinden geçerek yürürlüğe girmesi için TBMM'nin katkılarını beklediklerini söyledi.

Caparov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki ülkenin parlamentoları arasında çok ciddi ilişkiler tesis edildiğini biliyorum. Bu yöndeki ilişkilerimizin ve temaslarımızın daha da yüksek safhaya ulaşmasına önem veriyorum. Yakın ilişkilerin, ikili düzeydeki güvenin artırılması için çok önemli faktör oluşturduğunu biliyorum. Bu konulara ilişkin karşılıklı dayanışma ve desteğimizin sayesinde, bütün uluslararası topluma sergileyebileceğimizi düşünüyorum. Parlamentolar arası dostluk grubu çalışmalarının mümkün oldukça en yüksek düzeye ulaşması için gayret sarf etmeliyiz."

TÜRKPA çerçevesinde önemli iş birliği ilişkileri tesis edildiğini, bunun yürüttükleri siyasetin önemli bir bölümünü oluşturduğunu vurgulayan Caparov, TÜRKPA'nın, Türk dünyasının birlik ve beraberliğinin sağlanmasında çok önemli rol üstlendiğine işaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman