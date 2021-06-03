TBMM Başkanı Şentop: "(Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt)Tek nefeste, gözünü kırpmadan bir insana yalanla iftirada bulunan kişinin ya siyasi...
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TBMM Başkanı Şentop: "(Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt)Tek nefeste, gözünü kırpmadan bir insana yalanla iftirada bulunan kişinin ya siyasi...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Şentop: "(Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt)Tek nefeste, gözünü kırpmadan bir insana yalanla iftirada bulunan kişinin ya siyasi bunaklık içinde olduğunu, bunu bilerek yapıyorsa bunun haysiyetsizlik olduğunu söyledim"

TBMM Başkanı Şentop: "(Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt)Tek nefeste, gözünü kırpmadan bir insana yalanla iftirada bulunan kişinin ya siyasi bunaklık içinde olduğunu, bunu bilerek yapıyorsa bunun haysiyetsizlik olduğunu söyledim"

TBMM Başkanı Şentop: '(Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt)Tek nefeste, gözünü kırpmadan bir insana yalanla iftirada bulunan kişinin ya siyasi...
TBMM Başkanı Şentop: '(Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt)Tek nefeste, gözünü kırpmadan bir insana yalanla iftirada bulunan kişinin ya siyasi...
TBMM Başkanı Şentop: '(Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt)Tek nefeste, gözünü kırpmadan bir insana yalanla iftirada bulunan kişinin ya siyasi...
TBMM Başkanı Şentop: '(Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt)Tek nefeste, gözünü kırpmadan bir insana yalanla iftirada bulunan kişinin ya siyasi...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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TBMM Başkanı Şentop: "(Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt)Tek nefeste, gözünü kırpmadan bir insana yalanla iftirada bulunan kişinin ya siyasi... - Haberler
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