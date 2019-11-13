TBMM Başkanı Şentop, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
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TBMM Başkanı Şentop, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki odası Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Başkanı Şentop'u karşılaması ve tokalaşma Görüşmeden detaylar TBMM - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı...

13.11.2019 18:18 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:20
TBMM Başkanı Şentop, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı 'nun TBMM'deki odası

Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un gelişi

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Başkanı Şentop'u karşılaması ve tokalaşma

Görüşmeden detaylar TBMM - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu: TBMM Başkanı Şentop, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
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