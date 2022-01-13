TBMM Başkanı Şentop 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini izledi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Trabzon'da teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatını konu alan 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini seyretti.

TBMM Başkanı Şentop, Ankara'da bir grup milletvekiliyle birlikte 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' isimli filmi izledi. Film sonrası duygularını paylaşan Şentop, "Filmin esas aldığı gerçek hikaye çok önemli. Ağırlığı, duygu yoğunluğu olan bir hikaye. Şüphesiz zaman zaman şehit haberleri alıyoruz. Üzüntü duyuyoruz fakat her bir şehidimizin şehadetinin arka planında çok önemli bir hayat var, yaşanmışlık var. Onun arka planı, onun derinliği bu filmde yansıtılıyor. O bakımdan izlememiş olanlara mutlaka izlemelerini öneririm. Başta Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Meclis Başkanı Şentop ayrıca Türkiye'nin bağımsızlığının, istiklalinin ve istikbalinin şehitler sayesinde temin edildiğini vurgulayarak, iki şehadetin hikayesini anlatan filmde emeği geçenlere teşekkür etti.