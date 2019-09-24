TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan Senato Başkanı Nazarbayeva ile görüştü - NUR
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Kazakistan Senato Başkanı Dariga Nazarbayeva ile görüşmesi NUR SULTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Senato Başkanı Dariga Nazarbayeva ile görüştü.
24.09.2019 11:28
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Kazakistan Senato Başkanı Dariga Nazarbayeva ile görüşmesi NUR SULTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Senato Başkanı Dariga Nazarbayeva ile görüştü.
Kaynak: AA